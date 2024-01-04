منتخب العراق يُدشن معسكره في أبوظبي

المصدر: دبي - علي شدهان

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يواصل منتخب العراق الأول لكرة القدم معسكره حالياً في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير الجاري، استعداداً لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 الجاري حتى 10 فبراير المقبل، بخوض وحدات تدريبية صباحية ومسائية في ملاعب التدريب في أبوظبي، بقيادة مدربه الإسباني كاساس.

ويلعب منتخب العراق في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

ويتضمن معسكر منتخب العراق في أبوظبي، على خوض مباراة ودية مرتقبة أمام نظيره الكوري الجنوبي السبت المقبل.

ويشارك في التدريبات 26 لاعباً هم، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وآلان محي الدين، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري واكام هاشم وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد، وعلي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي.

ويغيب عن معسكر منتخب العراق في أبوظبي، نجم خط وسطه أمجد عطوان، لتعرضه للإصابة في مباراة فريقه زاخو أمام الكهرباء في الجولة 12 من دوري نجوم العراق للمحترفين، الأمر الذي جعل كاساس، مدرب أسود الرافدين، يوجه دعوة إلى اكام هاشم، لاعب فريق اربيل، للانضمام إلى تشكيلة منتخب العراق في مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا في قطر.

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