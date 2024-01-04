استبعاد أسامة جلال من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا وضم ياسر ابراهيم

المصدر: د ب ا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز من معسكر منتخب الفراعنة الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023، ليتم استبداله بياسر ابراهيم، مدافع الأهلي.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ26، ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، وذلك خلال النسخة التي تقام في الفترة من 13 يناير الجاري، حتى 11 فبراير المقبل.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الأربعاء أن أسامه جلال خضع لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه بأمم أفريقيا.

وأضاف "تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة"

وكان المنتخب المصري قد قرر استدعاء مهند لاشين، لاعب وسط فريق بيراميدز، لمعسكر الفراعنة الحالي بسبب استبعاد احمد نبيل كوكا للإصابة اليوم.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، برفقة منتخبات غانا، المتوجة بأربعة ألقاب في المسابقة، والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويسعى المنتخب المصري للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2010 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بأمم أفريقيا.

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