الإصابة تُبعد الجزائري غويري عن أمم إفريقيا

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إصابة أمين غويري مهاجم رين الفرنسي، أمس، وغيابه عن كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وقال اتحاد كرة القدم الجزائري، إن المهاجم الدولي غادر معسكر المنتخب بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي، حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية، ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023». تلعب الجزائر مع بوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا في المجموعة الرابعة.

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