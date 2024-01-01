"فيفا" يحسم الجدل حول رقم رونالدو القياسي

المصدر: البيان

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حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل الذي صاحب تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كل البطولات خلال عام 2023.

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين حول العالم في كل البطولات بنهاية عام 2023، برصيد 54 هدفا خلال 59 مباراة، بقميصي نادي النصر ومنتخب البرتغال.

وتفوق النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) على النجمين الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ (52 هدفا في 57 مباراة)، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان (52 هدفا في 53 مباراة)، ومن ثم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع برصيد 50 هدفا سجلها خلال 60 مباراة.

لكن الجدل كان حول الأهداف الستة التي سجلها رونالدو بقميص النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي ساهمت في تتويج الفريق "العالمي" باللقب، كونها بطولة غير مدرجة ضمن مظلة "فيفا".

ومع ذلك اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باعتلاء رونالدو صدارة هدافي عام 2023 حول العالم، بعدما أبرز الرقم في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي وفقاً لروسيا اليوم.

من جانبه، أكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صدارة النجم البرتغالي لهذه القائمة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حقق هذا الإنجاز للمرة الخامسة في مسيرته، بعد أعوام 2011، و2013، و2014، و2015.

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