أبوظبي تحتضن معسكر منتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتضن العاصمة أبوظبي، معسكر منتخب العراق الأول لكرة القدم، خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير الجاري، وذلك في إطار استعدادات أسود الرافدين لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب العراق خلال المعسكر، مباراة ودية مع نظيره الكوري الجنوبي 6 يناير بدبي.

وتضم بعثة منتخب العراق، والتي تصل غدا الثلاثاء إلى العاصمة أبوظبي، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، "لحراسة المرمى"، وزيد تحسين وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وآلان محي الدين، "للدفاع"، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وأمجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد، "للوسط"، وعلي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي، "للهجوم"، إضافة إلى الجهاز الفني يقيادة الإسباني كاساس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز