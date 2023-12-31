"الرياضة السعودية" تبدأ المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قد أطلق المشروع تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي.

ويتضمن المسار الثاني من المشروع، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية؛ كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح.

يشار إلى أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن في يونيو الماضي، يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز