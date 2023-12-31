رونالدو يوجه رسالة لنجوم كرة القدم قبل فتح باب الانتقالات الشتوية

المصدر: البيان

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حرص قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى نجوم كرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وقال رونالدو خلال تصريحات لشبكة "SSC" الرياضية السعودية عقب فوز فريقه النصر على التعاون 4-1 أمس السبت في الجولة الـ19 من الدوري السعودي: "تحدثت من قبل وقلت إن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول إن دوري روشن يشاهده الجميع في العالم".

وأضاف: "العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأصبح رونالدو بعمر 38 عاما هدافا للعالم في عام 2023 برصيد 54 هدفا، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كما يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بعدما وصل للهدف رقم 20 متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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