انتصارات باهرة وتألق عربي في مختلف الرياضات

المصدر: دبي - علي شدهان

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جاء حصاد العرب في العام 2023، والذي دخل مرحلة الوداع، سعيداً بصورة عامة بتحقيق كوكبة من الرياضيين نجاحات مشهودة في مختلف الألعاب في بطولات قارية ودولية، بالتوازي مع حصول العرب على حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختي العامين 2030 في المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، و2034 في السعودية التي بقي ملفها المرشح الوحيد بعد انسحاب أستراليا، وبانتظار الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» في الربع الأخير من العام 2024، وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته قطر باحتضانها مونديال العام 2022.

السعودية

سجلت الرياضة السعودية، نجاحات مشهودة في العام 2023، منها دخول ملفها منافساً وحيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، والفوز بحق احتضان كأس آسيا لعام 2027، والنجاح الباهر في استضافة بطولة أندية العالم لكرة القدم، واستقطاب دوري المحترفين لكرة القدم، نجوماً كبار أمثال رونالدو وكريم بن زيمة ونيمار وساديو ماني ورياض محرز وياسين بونو وكانتي وغيرهم في استثمار ضاعف من قيمة البطولة من مليار و400 مليون إلى 5 مليارات و600 مليون ريال سعودي.

وجعل الدوري السعودي منافساً قوياً للدوريات خارج القارة الآسيوية، في ظل دخول الأندية السعودية مرحلة مفصلية بإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، عبر مسارين رئيسيين، الأول، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني، طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص.

المغرب

شهد العام 2023، نجاحات رياضية مغربية عدة، منها، الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، بعد محاولات سابقة عدة لم يكتب لها النجاح، لتكون نسخة 2030، الأولى التي تقام مبارياتها في 3 قارات، أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، بعد قرار الاتحاد الدولي «فيفا» بإقامة عدد من المباريات في القارة الأمريكية الجنوبية.

وتأهل منتخب سيدات المغرب إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم في أول مشاركة في إنجاز عربي غير مسبوق، وبلوغ منتخب الناشئين ربع نهائي كأس العالم، وتتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس أفريقيا، وتتويج المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2023، ونيل مدربه وليد الركراكي، وحامي عرينه ياسين بونو، جائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى على التوالي.

مصر

حققت الرياضة المصرية، انتصارات باهرة في العام 2023، أبرزها، فوز فريق الأهلي لكرة القدم بالمركز الثالث في بطولة أندية العالم، وفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي العريق، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ليعوض الأهلي خسارته أمام الفريق المغربي نفسه في آخر نسختين من البطولة القارية الكبيرة، وحصول وفوز عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة في سباق 50 متراً فراشة في إنجاز تاريخي على صعيد اللعبة في مصر.

البحرين

حققت الرياضة البحرينية، نجاحات مشهودة في العام 2023، منها، إحراز 20 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، واحتلت المركز التاسع قارياً، والفوز بالمركز الأول خليجياً، والرابع عربياً، في لائحة الترتيب العام النهائي لدورة الألعاب العربية في الجزائر، برصيد 42 ميدالية متنوعة، وفوز فريق المنامة بلقب بطولة أندية غرب آسيا.

ومشاركة منتخب البحرين في نهائيات كأس العالم لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخه، وفوز أحمد تاج الدين بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة، وفوز العداءة كيمي أديكويا بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

قطر

واصلت قطر زخمها المتصاعد في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى، بعد نجاحها المميز في استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، باستضافة 81 بطولة دولية وآسيوية وعربية وخليجية في مختلف الألعاب الرياضية في العام 2023، منها الجولة العالمية للمحترفين للكرة الطائرة، وبطولة العالم للجمباز، وبطولة العالم للرماية، وبطولة العالم للجودو، والدوري العالمي لكرة السلة، وبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي.

والتصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وبطولة آسيا للبادل، والبطولة العربية للاسكواش، والبطولة العربية للبادل والبطولة العربية للجودو، ودورة الألعاب الرياضية التاسعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون، وبطولة الخليج للاسكواش، وبطولة الخليج لكرة السلة، وبطولة الخليج للبادل، وبطولة الخليج للبليارد والسنوكر.

عُمان

حققت الرياضية العُمانية، نتائج طيبة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، بالحصول على المركز السابع عربياً، والـ 32 قارياً برصيد ميداليتين، الأولى فضية لمنتخب الشراعية، والثانية برونزية للعداء حسين الفارسي في ألعاب القوى.

الكويت

احتلت الكويت المركز الخامس عربياً، والـ 32 قارياً في دورة الألعاب الآسيوية في الصين بالحصول على 11 ميدالية، منها 3 ذهبيات و4 فضيات، ومثلها من البرونز.

العراق

تم إعادة افتتاح ملعب الشعب الدولي لكرة القدم في العاصمة العراقية بغداد بعد تنفيذ عمليات صيانة وتأهيل شاملتين وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وهو الملعب الذي يعد الأقدم في العراق، ويتسع لأكثر من 45 ألف متفرج، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1966 من قبل شركة كولبنكيان البرتغالية، حيث تم الافتتاح بلقاء ودي جمع منتخب العراق ونادي بنفيكا البرتغالي، وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

تونس

واصلت النجمة التونسية الشهيرة أنس جابر، مشوار التحدي في التنس، أملاً بتحقيق حلمها المؤجل بالفوز بإحدى بطولات «غراند سلام» الكبرى، وهي التي كانت قريبة جداً من ذلك في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلا أن الحظ خذلها في أكثر من مرة في مشهد زاد من إصرارها على نيل مرادها.

الجزائر

نجحت الجزائر بكسب الرهان بتنظيمها المميز للنسخة 15 من دورة الألعاب العربية في العام 2023، بمشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية عربية ، معززة الثقة في مقدرتها العالية على احتضان الأحداث الرياضية المختلفة.

الأردن

نجحت النجمة الأردنية جوليانا الصادق باعتلاء قمة التصنيف الدولي في التايكواندو بعد فوزها بألقاب وإحرازها ميداليات متنوعة في بطولات دولية كبرى، ما وضعها في وصافة التصنيف الأولمبي، في إنجاز عربي غير مسبوق في لعبة التايكواندو.

اليمن

فوز منتخب اليمن بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، في نتيجة تعد إنجازاً تحقق عن جدارة بفوزه في جميع مبارياته على منتخبات العراق وعُمان ولبنان في دور المجموعات، والإمارات في نصف النهائي، والسعودية في النهائي.

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