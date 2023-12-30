عودة "كهربا" إلى تشكيلة الفراعنة في أمم إفريقيا واستبعاد السعيد والونش وأفشة

المصدر: وكالات

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أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا تشكيلته النهائية للمنتخب المصري التي ستخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2024 المقررة في ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين، فشهدت عودة مهاجم الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" واستبعاد عبد الله السعيد، محمود حمدي "الونش"، حسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة".

واختار فيتوريا 27 لاعباً يتصدرهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب.

وكان المدرب البرتغالي أعلن قائمة مبدئية قبل عشرة أيام ضمت 55 لاعباً، بينهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والمعتزل في فبراير 2022، قبل أن يستبعده مع الثلاثي، محمد شريف مهاجم الخليج السعودي ورامي ربيعة وحسين الشحات من الأهلي، والذي شارك في معسكر المنتخب الأخير في نوفمبر الماضي.

وعن استبعاد السعيد، قال فيتوريا "أقدّر عبد الله السعيد كلاعب كرة قدم مميز ومحترف، ولكن اختياري له في البداية للاستعانة به في حالة كنا بحاجة له. أنا سعيد بجاهزيته (...) ولكن في بناء القائمة التي احتاج لها كان لا بد أن اختار لاعباً آخر للاستفادة منه في البطولة".

ورفض فيتوريا إطلاق أي وعد بالفوز باللقب، قائلاً "سنتعامل مع كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، وسنعمل على ذلك مع اللاعبين، وكل مباراة ستكون الأخيرة بالنسبة لنا ولن نفكر في غيرها".

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة موزمبيق، غانا، والرأس الأخضر.

وجاءت التشكيلة النهائية كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبو جبل (البنك الاهلي)، ومحمد صبحي (الزمالك).

في الدفاع:

أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، محمد عبد المنعم ومحمد هاني (الأهلي)، علي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي (بيراميدز)، عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر)، وأحمد فتوح (الزمالك).

الوسط:

حمدي فتحي (الوكرة القطري)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا " (الأهلي)، أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، ومحمود حمادة (المصري).

الهجوم:

محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديكسبور التركي).

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