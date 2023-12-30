احتفالية 7 نجوم للأهلي بـ«السوبر» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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احتفل الأهلي وسط قاعدته الجماهيرية في أبوظبي بنيله لقب السوبر المصري من داخل استاد محمد بن زايد، وذلك المرة 14 التي مثلت اللقب رقم 150 في تاريخ إنجازات النادي، وتغلب الفريق على فيوتشر 4-2 في ختام البطولة التي استضافها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وبمشاركة 4 فرق المرة الأولى وبخلاف 20 نسخة سابقة كانت تقام بنظام المباراة الواحدة.

وتم تتويج الأهلي في احتفالية 7 نجوم عقب مباراة النهائي التي سبقها افتتاح أنيق بمشاركة الفنان محمد حماقي الذي قدم فاصلاً غنائياً قبل انطلاق المباراة.

وكانت المباراة النهائية امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الزمن الرسمي بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن البطل من حسم النتيجة بإحراز هدفين سريعين، ليتوج بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة 250 ألف دولار، وأحرز فيوتشر الميدالية الفضية وجائزة بقيمة 125 ألف دولار، فيما حل ثالثاً بيراميدز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4، لينال جائزة المركز الثالث 75 ألف دولار وحصل سيراميكا صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

5 ألقاب

وبإنجازه الذي ودع به سنة 2023، يرفع الأهلي عدد بطولات السوبر إلى 14 لقباً، منها 5 ألقاب أحرزها من 7 نسخ أقيمت في الإمارات التي أصبحت مصدر تفاؤل جمهوره الذي قابل إنجاز التتويج بفرحة كبيرة على خلفية أنه لقب البطولة الأولى من السوبر التي كانت تقام سابقاً من مباراة واحدة، إضافة إلى أن الأهلي نجح في تجاوز ضغط وإرهاق المباريات الذي عاناه نتيجة مشاركته في مونديال الأندية بجدة والذي كان قد غادر إليه من القاهرة قبل 17 يوماً فقط ونجح فيه في إحراز الميدالية البرونزية ومن جدة وصلت بعثته إلى أبوظبي لتنهي رحلتها بلقب السوبر الذي كان مسك ختام لسنة 2023.

وهنأ رامي ربيعة قائد الأهلي، جماهير النادي بنيل لقب السوبر، وأكد أنه تحقق بعد جهد كبير من اللاعبين، مشيراً إلى ضغط المباريات الذي عاناه الفريق في الفترة السابقة وقال: على الرغم من الإرهاق نجحنا في إسعاد جمهورنا بالإصرار والعزيمة، ولكننا نعترف بأننا صعبنا المواجهة على أنفسنا لأننا تقدمنا بهدفين وسمحنا للمنافس بالتعديل، والمهم أننا نجحنا في العودة وتحقيق الانتصار.

حفاوة

وثمن ربيعة جهود مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم البطولة وحفاوة الاستقبال وقال: أشكر أبوظبي على التنظيم المتميز والملعب الرائع الذي أسهم في نجاح البطولة، وعشنا لحظات رائعة في أبوظبي وهذا ليس بغريب على أهل الإمارات، وما وجدناه من حفاوة يبرز قيمة العلاقة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والمصري، استمراراً لعلاقات طيبة وتاريخية تربط البلدين.

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