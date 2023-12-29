الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية في مرمى الفيحاء

المصدر: وكالات

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عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الرائد على أبها 4 / 3.

وأنهى الهلال والفيحاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال الهدف الأول عن طريق علي البليهي في الدقيقة 86، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام النصر، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الرائد على أبها 4 / 3.

وسجل أهداف سجل أهداف الرائد خالد السبيعي ومحمد فوزي وكريم البركاوي وعمر جونزاليس في الدقائق 21 و46 و50 والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل أهداف أبها حسن هاشم العلي (هدفين) في الدقيقتين 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفابيان نوجويرا في الدقيقة 67.

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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