لبنان يهزم الأردن استعداداً لكأس آسيا

المصدر: بيروت - أ ف ب

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تغلب منتخب لبنان على نظيره الأردني 2 ـ 1 في مباراة دولية ودية لكرة القدم في لبنان ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.

وسجل محمد حيدر ونور منصور هدفي منتخب «الأرز»، وحمزة الدردور هدف منتخب «النشامى».

وهي المباراة الأولى لمنتخب لبنان بإشراف مدربه القديم ـ الجديد المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش الذي حل بدلاً من الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش.

ويخوض منتخب لبنان مواجهة ودية في الرابع من يناير أمام نظيره السعودي، قبل أن يلعب المباراة الافتتاحية لكأس آسيا أمام قطر على ملعب لوسيل المونديالي ضمن منافسات المجموعة الأولى

ويلعب الأردن ودياً مع منتخبي قطر واليابان 5و 9 يناير ويفتتح مبارياته بالبطولة القارية بمواجهة ماليزيا بالمجموعة الخامسة.

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