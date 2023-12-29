مصطفى شوبير يرتكب خطأ فادحاً في نهائي كأس السوبر المصري (فيديو)

المصدر: البيان

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ارتكب حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وفي الدقيقة 76 عندما كان الأهلي متقدما بنتيجة مطمئنة 2-0، أعاد أحد المدافعين الكرة لشوبير، لكن الأخير تباطأ في لعبها إلى زملائه، ما دفع عمر السعيد مهاجم فيوتشر إلى الضغط عليه، ما تسبب في ارتباك حارس الأهلي، الذي سدد الكرة إلى جسد مهاجم فيوتشر لتسكن شباك الأهلي.

خطأ كبير من مصطفى شوبير..



عمر السعيد يستغل الخطأ ويسجل هدف تقليص الفارق#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/iMWI3TXyoQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وأفسد الأهلي (ريمونتادا) مودرن فيوتشر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما تغلب عليه 4 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمسابقة، الخميس، في أبوظبي.

وتقدم محمود عبدالمنعم كهربا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 34.

واستغل فيوتشر حالة التراخي التي أصابت لاعبي الأهلي في الشوط الثاني، ليحرز عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 77، فيما أضاف محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة 81، ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وحسم الأهلي اللقب لمصلحته خلال الوقت الإضافي مستغلا انخفاض اللياقة البدنية للاعبي فيوتشر، حيث أحرز الفرنسي أنطوني موديست الهدف الثالث في الدقيقة 114 فيما تكفل كريم فؤاد بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 116، ليعزز أبناء القلعة الحمراء رقمهم القياسي كأكثر الفرق حصولا على اللقب. ويأتي هذا التتويج باللقب بعد أيام قليلة من حصول الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.

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