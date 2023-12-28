الأهلي "قمر 14" في سماء أبوظبي

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

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تُوج الأهلي بلقب بطولة السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه عقب فوزه على مودرن فيوشتر 4-2 مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد في مباراة نهائي البطولة التي أستمرت إلى أشواط إضافية بعد إنتهاء الزمن الرسمي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتمكن الأهلي بخبرة المواعيد الكبيرة من حسم اللقاء في الشوط الإضافي الثاني ، مسطرا إنجازا إضافيا في مسيرته الحافلة بالنجاحات، وكتابة تاريخ جديد يتمثل في فوزه بلقب النسخة الأولى المستحدثة من البطولة التي استضافتها ابوظبي بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، واللقب الخامس له من 7 نسخ أقيمت بأرض الإمارات.

وقدم الفريقان مباراة قوية، نال فيها الأهلي أفضلية الإستحواذ مركزا على الشق الهجومي الذي أجبر فويتشر على التراجع بعض الشي والإعتماد على المرتدات في الحصة الأولى، وتمكن الأهلي من إحراز هدف التقدم برأسية محمود كهربا ق 13 ، وأضاف حسين الشحات أحد أبرز نجوم اللقاء الهدف الثاني ق 34، وتحرر فيوتشر من الدفاع في الحصة الثانية لتعديل النتيجة وبادل الأهلي الهجمات وقاسمه السيطرة والندية، حتى ترجم جهوده بهدف تقليص الفارق بواسطة عمر السعيد من خطأ للحارس الشاب مصطفى شوبير ق 75، وأتبعه البديل محمد محمود بإضافة هدف التعادل الثاني ق 81، وبعد إنتهاء الزمن الرسمي بالتعادل لجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي شهدت ثالث أهداف الأهلي برأسية موديست ق 112، وأمن كريم فؤاد تقدم الأهلي برابع الأهداف ق 115 والذي قضى على أحلام فويتشر ومنح الاهلي اللقب السوبر.

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