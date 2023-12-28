الحزم يحرم الاتفاق من تحقيق انتصار غائب منذ أكتوبر في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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سجل أنتونيو توزي هدفا قرب النهاية ليعوض الحزم تأخره بهدف إلى التعادل 1-1 مع مضيفه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

ووصل فريق المدرب ستيفن جيرارد إلى المباراة الثامنة على التوالي دون تحقيق أي فوز ليحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويعود آخر انتصار للاتفاق في الدوري هذا الموسم إلى 28 أكتوبر حين فاز 3-2 على الوحدة.

في المقابل استمر الحزم في المركز 18 والأخير بالدوري بوصوله إلى 13 نقطة.

ولم يشهد الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي فرصا أو محاولات خطيرة على المرمى من كلا الفريقين.

ودخل الاتفاق الشوط الثاني بوجه مغاير بحثا عن التسجيل وسط تراجع من لاعبي الحزم للدفاع.

وكاد الاتفاق أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني بعدما أرسل جوردان هندرسون كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء مرت من أمام دفاع الحزم لتصل إلى موسى ديمبلي الذي سدد بقوة من مدى قريب لكن كرته ارتطمت بالعارضة.

وسدد جورجينيو فينالدوم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكن دفاع الحزم أبعدها إلى الركنية قبل وصولها للمرمى.

وبحلول الدقيقة 70 حصل الاتفاق على ما أراد إذ افتتح ديماري جراي التسجيل بتسديدة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أيمن دحمان حارس الحزم.

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة 90 عن طريق توزي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على حمدان الشمراني.

وحرم الحارس دحمان الاتفاق من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس من جاك هندري.

الرياض يهزم ضمك

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الرياض 1-صفر على ضيفه ضمك.

بهذا الفوز ابتعد الرياض عن مناطق الهبوط بعدما تقدم للمركز 13 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وظن ضمك أنه تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق سنوسي هوساوي قبل أن يُلغى الهدف بداعي التسلل على زميله ضاري العنزي.

وسجل أندري جراي هدف المباراة الوحيد بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة ساقطة من يحيى الشهري ليسدد كرة ساقطة من فوق الحارس المتقدم لتسكن الشباك ويضمن النقاط الثلاث للرياض.

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