"أدنوك للتوزيع" تعلن عن شراكة رسمية مع نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم

المصدر: وام

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أعلنت أدنوك للتوزيع، عن توقيع شراكة رسمية مع نادي "بيراميدز" المصري لكرة القدم.

ويعتبر النادي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له أحد أهم الفرق المتصدرة لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وممثل مصر في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وتم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال حفل رسمي أقيم في مقر الشركة بأبوظبي، حيث تعتبر الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج الإمارات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس، التنفيذي لأدنوك للتوزيع “ عملنا في أدنوك للتوزيع منذ دخولنا سوق مصر رسمياً في وقت سابق من العام الحالي على التقدم بخطى ثابتة لتوسيع تواجدنا وتعزيز أنشطتنا على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف “ ندرك الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها رياضة كرة القدم في مصر ومدى شغف جماهير الشعب المصري بها، مما يجعل من نادي بيراميدز شريكا مثاليا لنا”.

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