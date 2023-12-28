بموجب إتفاقية رعاية لعدة أعوام.."القابضة الإماراتية" الشريك الرسمي لنادي بيراميدز

المصدر: وام

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أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية رعاية لعدة أعوام مع نادي بيراميدز لكرة القدم، أحد الأندية الرياضية في الدوري المصري للمحترفين.

وبحسب الاتفاقية ستكون "القابضة" الشريك الرسمي لنادي بيراميدز، والذي منذ تأسيسه وتغيير علامته التجارية من "نادي الأسيوطي الرياضي" في عام 2018، نجح سريعاً في ترسيخ مكانته كأحد أندية كرة القدم عالية الأداء في الدوري المصري.

وتعزز الشراكة مكانة "القابضة"، بصفتها مستثمر طويل الأجل في مصر، استكمالًا للمبادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المصرية المحلية؛ وإلى جانب شركات محفظتها، تدعم "القابضة"، بشكل فعال تطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري من خلال استثماراتها.

وتتيح هذه الرعاية مجالا أوسع للتواصل مع المجتمع المحلي من خلال تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع وإيجاد هدف مشترك من خلال الرياضة.

وتعد هذه الرعاية إضافة إلى المبادرات الاجتماعية الحالية التي تنفذها "القابضة" في مصر، بما في ذلك مبادرة "جسور الأمل"، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية، التي تدير مراكز متخصصة لدعم أصحاب الهمم في مصر.

وتهدف الشراكة بين نادي بيراميدز المصري و"القابضة"، إلى دعم برامج تنمية الشباب والناشئين في نادي كرة القدم، وتزويد الرياضيين الطموحين بالمرافق والموارد والخبرات الأساسية للعمل في مجال الرياضة الاحترافية.

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