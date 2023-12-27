محمد عادل حكما لنهائي السوبر المصري بالإمارات

المصدر: د ب ا

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل في الإمارات.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاربعاء، أنه تقرر أن يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

ويعاون عادل في المباراة النهائية المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو المساعد "فار" ويعاونه الحكم المساعد يوسف البساطي.

بينما يعاون البنا في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، والحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو "فار" ويعاونه الحكم المساعد سمير جمال.

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