40 مليون يورو القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس السوبر المصري

المصدر: وام

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تختتم غدا الخميس فعاليات كأس السوبر المصري لكرة القدم، والذي يقام في العاصمة أبو ظبي للمرة السابعة، والأولى بحلته الجديدة بمشاركة 4 فرق و على مدار 4 أيام، حيث يلتقي كل من الأهلي ومودرن فيوتشر في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك بعد تأهلهما على حساب سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز تواليا.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليو باترا 1-0، بلقاء نصف النهائي، من البطولة، فيما فاز مودرن فيوتشر على بيراميدز 14-13 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في الدور نفسه بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويطمح الأهلي بالتتويج الـ 14 له بكأس السوبر، على مدار مشاركته في البطولة، و الخامس له في أبو ظبي، حيث سبق وأن فاز به في 4 نسخ بأعوام ، 2015، و2017، و2021، و2022، على كل من الزمالك، والمصري البورسعيدي، والزمالك، وبيراميدز، على الترتيب.

كما يأمل مودرن فيوتشر بالتتويج الأول له بكأس السوبر، والثاني في تاريخه بشكل عام، حيث كان اللقب الأول هو كأس رابطة المحترفين في مصر.

وبحسب "ترانسفير ماركت"، الموقع المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس السوبر المصري أكثر من 40 مليون يورو، وذلك بواقع 30.45 مليون يورو للأهلي، و9.93 مليون يورو لمودرن فيوتشر.

ويتصدر المالي آلو ديانج لاعب الأهلي قائمة أغلى لاعبي الفريقين بقيمة سوقية بـ4.5 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لأعلى لاعبي فيتوتشر (أحمد رفعت) 1.20 مليون يورو.

وتسبق المباراة النهائية على الملعب نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يلتقي بيراميدز، مع سيراميكا كليو باترا.

وكان بيراميدز قد خاض نهائي الكأس العام الماضي على الملعب نفسه، لكنه خسره أمام الأهلي، فيما يأمل سيراميكا كليو باترا بتحقيق مركز تاريخي بأول مشاركة له في الكأس.

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