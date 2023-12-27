المنتخب السعودي يبدأ الأحد القادم معسكره في قطر استعدادا لكأس آسيا

المصدر: وكالات

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يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأحد القادم معسكره في منتجع "سيلين" في قطر حتى يوم 11 يناير القادم، استعداداً لمباريات كأس أمم آسيا 2024 في الدوحة.

وسيتخلل المعسكر خوض المنتخب السعودي ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام لبنان يوم 4 يناير القادم، والثانية ضد فلسطين يوم 9 من ذات الشهر ، ويختتم مبارياته الودية أمام هونج كونج يوم 10.

وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يعلن المدرب مانشيني قائمة لاعبي "الأخضر" خلال الأسبوع الحالي، ويطمح مدرب المنتخب السعودي في المنافسة على لقب كأس أمم آسيا.

ويستهل "الأخضر" مبارياته، ضمن المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا، بمواجهة عمان يوم 16 يناير، القادم ثم يلاقي قيرغزستان يوم 21 من الشهر نفسه،

ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة تايلاند.



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