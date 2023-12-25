الأهلي ينتزع بطاقة التأهل لنهائي السوبر المصري في الوقت القاتل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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انتزع الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في الوقت القاتل، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي والذي جاء حافلا بالإثارة والندية وتابعه جمهور غفير، وجاء فوز الأهلي بهدف أحرزه المدافع جاستيس آرثر بالخطأ في مرماه بعد مجهود وافر من أمام عاشور، بهذه النتيجة يلتقي الأهلي بفريق فيوتشر في نهائي البطولة، ويلعب سيراميكا امام بيراميدز لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وخلال اللقاء قدم الفريقان مستوى جيدا منذ صافرة البداية، مع أفضلية الأهلي الذي كان الأكثر إنتشارا وإستحواذا على الكرة ونجح في تهديد مرمى سيراميكا بعدد من المحاولات وعابه سلبية خط المقدمة التي لم تحسن إستثمار الفرص إضافة إلى التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس لكن إصرار الأهلي على هز الشباك لم يتوقف وسط دعم الجمهور، فيما تميز سيراميكا بالتكتيك الذي جعله يحافظ على توازنه في الجانبين الهجومي والدفاعي، مستفيدا من سرعة لاعبيه في بناء الهجمات المرتدة التي واجهت صعوبة في فك شفرة دفاع المنافس.

وتحسن أداء الفريقين في الحصة الثانية التي شهدت حركة نشطة من جانب لاعبي الأهلي لحسم النتيجة الشي الذي أجبر سيراميكا على التراجع للمنطقة الدفاعية، دون أن تتوقف هجماته التي لم تخلو من الخطورة لتشتعل المباراة وتزداد قوة في الأداء مع تقدم دقائقها وكاد البديل حسين الشحات ان يترجم جهود الأهلي إلى هدف من فرصة في مواجهة المرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم، وفي الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر حسم الأهلي اللقاء بهدف عكسي من جاستيس آرثر مدافع سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه انتهت عليه المواجهة وسط أفراح جماهير الأهلي.

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