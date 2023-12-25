عبد الله مادو يطلب الرحيل عن النصر السعودي

المصدر: د ب ا

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ذكر تقرير صحفي أن عبد الله مادو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تقدم بطلب للرحيل عن الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لها أن مادو طلب الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، أبلغ المدافع عدم حاجته له، مؤكدًا أنه لا يمانع في انتقاله أو إعارته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن أندية الشباب والتعاون والاتفاق ترغب في ضم مادو.

ويلعب مادو / 30 عامًا/ مع النصر منذ موسم 2012 / 2013 وخاض معه 129 مباراة، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين، فيما لم يشارك خلال الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة في دوري روشن السعودي، ومواجهتين في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن المدافع يرتبط بعقد مع الفريق العاصمي حتى يونيو 2025.

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