250 ألف دولار للفريق الفائز..الأهلي للدفاع عن لقبه وبيراميدز لفك عقدة النهائيات بالسوبر المصري

المصدر: وكالات

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تنطلق مسابقة الكأس السوبر المصرية لكرة القدم في نسختها الواحدة والعشرين الجديدة للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي حامل اللقب وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ومودرن فيوتشر، بعدما شهدت النسخ السابقة إقامة السوبر من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

ويلتقى الاهلي بطل الدوري مع سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة في نصف النهائي الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي،

فيما يواجه بيراميدز وصيف الدوري مودرن فيوتشر رابع الترتيب في نصف النهائي الآخر في وقت سابق على الملعب عينه.

وكان فيوتشر حلّ بدلا من الزمالك المستبعد من المسابقة على خليفة معاقبته لانسحابه من النسخة الماضية.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة حيث يحصل الفائز على 250 الف دولار، والوصيف على 125 ألفا، والثالث على 75 الفا والرابع على 50 ألفا.

الأهلي القياسي

ويخوض الاهلي المباراة منتشياً من احتلاله للمركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 4-2 الجمعة في جدّة السعودية. فاز مانشستر سيتي الانكليزي بطل أوروبا باللقب باسقاطه فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية برباعية نظيفة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالكأس السوبر (13 مرة)، بعدما احرز اللقب على حساب بيراميدز بهدف نظيف في نسخة 2022.

قال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في تصريحات عبر القناة الرسمية للنادي "نعانى من ضغط المباريات، والجهد المبذول حاليا من اللاعبين والجهاز الفني ليس محض صدفة".

وتابع "الموسم الحالي مختلف، والبداية كانت قاسية جداً ونعاني من توالي المباريات وكثرة السفر، ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتدريب والاستعداد ولم نستطع بناء الفريق بشكل جيد".

وأشار "أمامنا مشوار طويل وأهداف أخرى نسعى لتحقيقها لإسعاد الجماهير...".

وبدوره، أكد اللاعب الدولي إمام عاشور (25 عاما) "لدينا مسابقة جديدة وسنركز للفوز بها".

وبات الثنائي أحمد عبد القادر والتونسي محمد الضاوي "كريستو" خارج حسابات كولر حيث يخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي بعدما غابا عن المشاركة في مونديال الأندية بسبب الاصابة، فيما يسعى المدرب لمنح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست الفرصة الاخيرة لتحديد مصيره سواء بالإبقاء عليه او رحيله في كانون الثاني/يناير المقبل.

في المقابل، استعاد سيراميكا كليوباترا الذي يشارك للمرة الاولى في السوبر، خدمات هدافه الجزائري أحمد القندوسي المعار من الاهلي الصيف الماضي بعد شفائه من الاصابة.

ويعوّل أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا على تألق لاعبيه الاجانب، وفي مقدمتهم النيجيري صديق أوجولا ومواطنه جون إيبوكا.

عقدة النهائيات

ويسعى بيراميدز لفك عقدة النهائيات بالفوز على مودرن فيوتشر وبلوغ المباراة النهائية وتحقيق باكورة ألقابه.

وكان بيراميدز خسر نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف عام 2020، ونهائي كأس مصر أمام الزمالك 0-3 عام 2019، وتكرر السيناريو ذاته أمام الاهلي 1-2 في 2021، ليعود الأخير ويتغلب عليه 1-0 في الكأس السوبر في العام التالي.

وبات بيراميدز مهددا بالخروج من النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط.

حفّز الإماراتي سالم الشامسي مالك بيراميدز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي لاعبيه، قائلا "ناديكم ولد عملاقا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، حيث وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وإفريقيا والأندية العربية، وحان وقت الاحتفال بالألقاب".

وتأكدت جاهزية مدافعه الايمن المغربي محمد الشيبي لخوض لقاء فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة، فيما يفتقد الفريق جهود حارسه أحمد الشناوي ومهاجمه إبراهيم عادل بسبب الإصابة.

وأكد محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز "البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى حالات التركيز، لتحقيق الفوز في اللقاء الأول أمام فيوتشر".

وأوضح جدو أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة للغاية وانهم تعاهدوا على الفوز باللقب.

في المقابل، حصل فيوتشر على دفعة معنوية قوية باستعادة خدمات مدافعه الأيسر الكاميروني جوناثان نجويم بعدما شارك في التمارين اثر تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم.

وقال أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر "نملك طموحاً كبيراً من أجل المنافسة على لقب السوبر. لدينا قائمة متكاملة من اللاعبين والجميع في جاهزية تامة من أجل بلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب".

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