بيراميدز يشيد بالاستقبال الإماراتي قبل خوض كأس السوبر المصري

المصدر: وكالات

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أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته البالغة بالتواجد في الإمارات لخوض السوبر المصري التي تنطلق مبارياته غداً الإثنين بملعب محمد بن زايد .

وأشاد هاني سعيد اليوم الأحد، بالاستقبال والحفاوة البالغة من المسؤولين في الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير كل شيء خاص بالبعثة، مع تسهيل كافة متطلبات البعثة وتوفيرها بالصورة المطلوبة.

وقال سعيد، بحسب المركز الإعلامي لبيراميدز، ان جميع أفراد البعثة يشعرون أنهم في وطنهم الثاني بالإمارات في ظل الدعم غير المحدود للفريق ولاعبيه، وكذلك الشارع في الإمارات يدعم الفريق وهناك مساندة كبيرة من أجل الفوز بلقب كأس السوبر المصري، والفريق يشعر بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بلقب السوبر ولن يخذلوا الجماهير التي تساندهم وتقف إلى جانبهم وهدفهم هو الفوز بأولى البطولات، ولكن التركيز حاليا منصب على الفوز بأولى المباريات أمام فيوتشر، موضحا أنه فريق قوي ومواجهته دائما تكون قوية ولكن بيراميدز يركز بشدة من أجل الفوز لأنها المواجهة الأهم حاليا.

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