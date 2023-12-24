وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة المصري خلال احتفاله بالفوز على غزل المحلة

المصدر: البيان

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توفى ياسر حسن مدير الإداري بنادي الترسانة المصري بسكتة قلبية عقب فرحته بفوز الفريق على غزل المحلة في كأس مصر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة ياسر حسن، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب فوز فريقه على نظيره غزل المحلة، في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر.

وذكر موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر أن حسن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في حافلة الفريق خلال احتفاله بالفوز.

وبين المصدر أنه تم نقل المدير الإداري لإحدى المستشفيات في المحلة، والتي أكدت وفاته ومفارقته الحياة.

وحقق الترسانة بقيادة حسين شكري، الفوز على غزل المحلة بقيادة حسام عبدالعال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

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