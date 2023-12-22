النصر يهزم الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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فاز النصر 3-1 على الاتفاق اليوم الجمعة ليواصل مطاردة الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وكان النصر الفريق الأفضل خلال أغلب فترات المباراة، وتقدم قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بلمسة رائعة من البرزيلي أليكس تيليس.

وأحرز مارسيلو بروزوفيتش هدفه الأول مع النصر في الدوري من هجمة مرتدة بدأها بقطع الكرة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 59.

واختتم كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وبهذا ينفرد النجم البرتغالي بصدارة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد أمام ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وفي الدقائق الأخيرة، أحرز محمد مرزوق الكويكبي هدف الاتفاق الوحيد من مسافة قريبة.

ويصل النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني من 17 مباراة، بفارق عشر نقاط أمام الهلال المتصدر الذي حقق 50 نقطة في 18 مباراة.

ويتجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي في الدوري.

وفاز الأهلي 4-صفر خارج ملعبه أمام الحزم مساء اليوم الجمعة ضمن ذات الجولة.

وتقدم رياض محرز بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، وضاعف جابري فيجا النتيجة لصالح فريق مدينة جدة في الدقيقة 58، وأضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم ميريه ديميرال أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسيطر الأهلي بشكل كامل على المباراة، وكان له أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة.

وأضاع الأهلي فرصة التقدم في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية مرت بغرابة من أمام جميع اللاعبين.

وسدد فيجا بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحزم.

وتمكن محرز من افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى لعبها البريكان على القائم الثاني.

وواصل الأهلي الضغط في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وأبعد أيمن دحمان حارس الحزم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق رياض محرز في الدقيقة 54.

وبعد أربع دقائق تمكن فيجا من تسجيل هدف الأهلي الثاني بعد تمريرة عرضية منخفضة من آلان سانت-ماكسيمين نحو لاعب الوسط الإسباني داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

وكاد الحزم يقلص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق فايز سليماني الذي استلم الكرة من تمريرة عرضية خارج منطقة الجزاء وسدد بقوة لتمر الكرة بجوار القائم.

وحصل الحزم على ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 67 نفذها أنطونيو توزي قوية لكن إدوار مندي حارس الأهلي تصدى لها بصعوبة ولم يتمكن أصحاب الأرض من الاستفادة بالكرة المرتدة من الحارس السنغالي.

وحرم دحمان محرز من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من فيجا ضربت دفاع الحزم ووصلت الكرة إلى محرز المنفرد بمرمى الحزم وسدد كرة تصدى لها الحارس التونسي وأبعدها إلى ركنية.

وتمكن البريكان من حسم المباراة مسجلا هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 81 بعد تمريرة من المدافع التركي ميريه ديميرال قابلها المهاجم السعودي بتسديدة في المرمى.

وسجل ديميرال هدف الأهلي الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد ركلة ركنية قابلها روبرتو فيرمينو بضربة رأس من داخل المنطقة لكن دحمان تصدى للتسديدة لترتد الكرة إلى المدافع التركي غير المراقب الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز 18 والأخير.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الأخدود على الشباب 1-صفر، لتتواصل معاناة فريق العاصمة خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وسجل النيجيري سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من انطلاق صافرة البداية، بعدما توغل داخل المنطقة وسدد بقوة في الشباك.

وشهدت المباراة حالتي طرد، بواقع بطاقة حمراء لكل فريق، إذ تلقى نواف الصعدي البطاقة الحمراء في الدقيقة 54، قبل أن يحصل أندريه بوركا مدافع الشباب على طرد مباشر هو الآخر في الدقيقة 70.

ورفع الأخدود رصيده بهذا الانتصار إلى 19 نقطة وصعد إلى المركز 12 في الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة ليتراجع إلى المركز 13.

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