كوكا يعود.. تشكيل الأهلي أمام أوراوا في كأس العالم للأندية

المصدر: البيان

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أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، اليوم الجمعة، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023.

وشهد تشكيل الأهلي، عودة أحمد نبيل "كوكا" لخط الوسط، على حساب أكرم توفيق.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أوراوا رد دايموندز الياباني، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وأليو ديانغ ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس

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