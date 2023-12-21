الأهلي المصري يطالب بتأجيل كأس السوبر

المصدر: وكالات

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طالب الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس بتأجيل مواجهتيه في كأس السوبر لمدة 24 ساعة نظرا لضيق الوقت نظرا لمشاركته بكأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني بطل آسيا غدا الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وفي أول نسخة تشارك فيها أربعة فرق، يستهل الأهلي مشواره في كأس السوبر المصرية أمام سيراميكا كليوبترا بقبل النهائي الذي يجمع أيضا مودرن فيوتشر وبيراميدز على أن تقام مباراتا النهائي والمركز الثالث في 28 من نفس الشهر.

وقال الأهلي في بيان "أرسل الأهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصرية لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26 ديسمبر على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 ديسمبر، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط".

وأشار الأهلي إلى ازدحام جدول مبارياته هذا الموسم الذي خاض فيه السوبر الأفريقي في السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم بخلاف الدوري الممتاز واستكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية التي سيتوجه بعدها لخوض كأس السوبر في الإمارات.

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