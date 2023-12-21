غدا.. الأهلي المصري يتطلع لرقم قياسي في مونديال الأندية أمام أوراوا الياباني

المصدر: وام

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يلتقي غدا الجمعة، كل من الأهلي المصري، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، بمباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال الأندية.

وخسر الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2 بلقاء نصف النهائي، فيما خسر أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي 0-3 بالدور نفسه، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحسمت مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية من قبل بركلات الترجيح في 8 نسخ، من أصل 19 نسخة أقيمت فيها البطولة.

ويتطلع الأهلي المصري، إلى إنجاز جديد في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، والتي سبق وأن توج بها في 3 نسخ سابقة 2006، و2020، و2021، كأكثر الفرق المتوجة بها، يليه مونتيري المكسيكي الذي توج به في مرتين في نسختي 2012، و2019.

كما ينتظر فريق أوروا الياباني، معادلة رقم مونتيري المكسيكي في عدد مرات الفوز بالميدالية البرونزية، وذلك في حال فوزه على الأهلي، حيث سبق وأن فاز بها في نسخة 2007، على حساب النجم الساحلي التونسي.

وستكون هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.

وتعد مواجهة الأهلي المصري أمام فريق أوراوا الياباني هي التاسعة له أمام فريق آسيوي، حيث خاض 8 مباريات أمام هذه الفرق بكأس العالم للأندية فاز في 4 منها، وخسر في مثلها.

وفاز الأهلي، (آسيويا) بمونديال الأندية على كل من الاتحاد السعودي بنسخة 2023 ( 3-1)، وعلى الهلال السعودي ( 4-0) بنسخة 2021، وعلى هيروشيما الياباني ( 2-1) بنسخة 2012، وعلى الدحيل القطري (1-0) بنسخة 2020، فيما خسر أمام الاتحاد السعودي ( 0-1) بنسخة 2005، وأمام سيدني الاسترالي ( 0-1) بنسخة 2005، أيضا، وأمام أديلايد يونايتد الاسترالي ( 0-1) بنسخة 2008، وأمام جوانزو الصيني ( 0-2) بنسخة 2013.

وقال ماسيج سكورزا مدرب أوراوا ريد الياباني : أتوقع أن يتحسن أداء الفريق أمام الأهلي بعد المستوى الذي ظهرنا به أمام مانشستر سيتي، ولقد قمنا بإعداد الفريق بأفضل صورة حتى نتمكن من اللعب في أفضل حالة ممكنة.

من جانبه قال أتسوكي إيتو لاعب وسط أوراوا الياباني إن فريقه عازم على إنهاء البطولة بشكل مميز بعد خيبة الأمل في الدور قبل النهائي.

وقال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري : سنواجه فريقا جيدا لعب المباراة الماضية بشكل مميز، ونحن أيضا خضنا مباراتين جيدتين حققنا الفوز في الأولى وخسرنا في الثانية رغم أننا كنا الأقرب للفوز، علينا تقديم أفضل ما لدينا في لقاء الغد من أجل الفوز والتتويج بالبرونزية.

وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي المصري: تنتظرنا مباراة صعبة أمام بطل دوري أبطال آسيا، والذي خاض مباراتين بالنسخة الحالية وقدم مستويات إيجابية.

وأضاف : تحقيق المركز الثالث أمر مهم للفريق والجماهير، ومن يمتلك التركيز والقوة والقدرة على استغلال الفرص أمام المرمى سيحقق الفوز ويتوج بالميدالية البرونزية، بالنسبة لنا درسنا الخصم جيدا وجاهزين للقاء.

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