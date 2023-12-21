رمضان صبحي علي رأس قائمة بيراميدز للسوبر المصري بأبوظبي

المصدر: وكالات

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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة رحلة الفريق للعاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز اليوم الخميس ان الفريق سوف يغادر للإمارات اليوم لخوض السوبر المصري حيث يلتقي في قبل النهائي مع فيوتشر يوم الاثنين المقبل.

أضاف أن القائمة شهدت عودة رمضان صبحي بعد أن تغيب عن مواجهة الفريق ضد صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

أوضح أن القائمة ضمت كل من أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب ويوسف نادر في حراسة المرمي ومعهم علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأسامة جلال ومحمود مرعي ويوسف أسامة وسيف جعفر ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد رضا بوبو وبلاتي توريه ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود دونجا وفخري لاكاي وفينسون ماييلي ودودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز يشارك في المسابقة عقب حلوله في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، علما بأن البطولة تضم أيضا الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيراميكا مع الفائز من بيراميدز ومودرن فيوتشر في المباراة النهائية للبطولة.

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