تغيير آلية قرعة دوري أبطال آسيا.. وقمة سعودية إماراتية محتملة

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغييرًا في نظام قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، ما يخلط الأوراق وينذر بمواجهات سعودي.

وتجرى القرعة الخميس المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 16 ناديًا، 8 من منطقة الغرب، ومثلها من الشرق، وتقام القرعة بحيث تتقابل أندية الغرب في 4 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام الأمر ذاته في منطقة الشرق.

وتأهل إلى ثمن النهائي 5 أندية تصدرت مجموعاتها في كل منطقة، إضافة إلى أفضل 3 أندية احتلت المركز الثاني في كل من المنطقتين، وفي منطقة الغرب، تأهل في صدارة المجموعة كل من العين (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الاتحاد (السعودية)، الهلال (السعودية)، النصر (السعودية)، بينما صعد كأفضل أندية احتلت المركز الثاني كل من نافباهور (أوزبكستان)، سباهان (إيران)، الفيحاء (السعودية).



وفي منطقة الشرق، تصدرت المجموعات أندية بانكوك يونايتد (تايلاند)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، فينتفوريت كوفو (اليابان)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، بوهانج ستيلرز (جمهورية كوريا)، وتأهلت في المركز الثاني أندية شاندونج تايشان (الصين)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه اليوم الخميس آلية سحب القرعة، حيث يتم توزيع أندية كل منطقة على وعائين، الأول لمتصدري المجموعات، والثاني لأفضل 3 أندية حصلت على المركز الثاني.



وأضاف الاتحاد: "قبل السحب لكل منطقة، سيتم سحب نادٍ واحد من الوعاء الأول بشكل عشوائي ووضعه في الوعاء الثاني، من أجل الحصول على نفس عدد الأندية في كل وعاء، ويبدأ سحب القرعة بمنطقة الغرب، تليه منطقة الشرق، بدءًا من الوعاء الثاني ويليه الوعاء الأول".



وبالتالي غيّر الاتحاد الآسيوي النظام القديم، حيث صرح نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، في وقت سابق بأن ناساف الأوزبكي سينضم لأندية التصنيف الثاني باعتباره أقل الأندية التي تصدرت مجموعاتها حصدًا للنقاط.

وتابع الاتحاد الآسيوي في بيانه: "يتم سحب كل نادٍ في الوعاء الثاني لمواجهة فريق من الوعاء الأول، مع تطبيق مبدأ حماية المجموعة على كلا المنطقتين، أي أن الأندية التي تأهلت من نفس المجموعة لن يتم وضعها في مواجهة بعضها".

وبتغيير النظام، بات من المحتمل أن تتواجد أندية الهلال أو النصر أو الاتحاد من السعودية أو العين من الإمارات في التصنيف الثاني، وبذلك قد تسفر القرعة عن مواجهة تجمع عملاقين سعوديين وجهًا لوجه في ثمن النهائي، أو حتى قمة سعودية إماراتية بين أحد الثلاثي والعين.

وتقام مباريات دور الـ 16 (الغرب) يومي 12 و13 فبراير للذهاب، و19 و20 فبراير للإياب، فيما تقام مواجهات (الشرق) يومي 13 و14 فبراير للذهاب، و20 و21 فبراير للإياب.

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