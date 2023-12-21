إصابات حرجة في بعثة مولودية البيض الجزائري

المصدر: البيان

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كشف عبد القادر دحماني، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية البيض، عن تفاصيل الحادث المروري الأليم، الذي تعرضت له بعثة الفريق، الأربعاء، خلال تنقلها إلى مدينة تيزي وزو، لمواجهة شبيبة القبائل.

وقال دحماني في تصريحات تلفزيونية: "للأسف الشديد، حافلة الفريق انحرفت عن مسارها خلال تواجدها بمدينة السوقر، بولاية تيارت، قبل أن تنقلب، مما أدى إلى وفاة مساعد المدرب خالد مفتاح، والحارس زكرياء بوزياني، قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "الحادث تسبب في العديد من الإصابات في صفوف اللاعبين والطاقمين الفني والإداري، والحمد لله جميعهم خضعوا للعلاج بمستشفى تيارت، ولم تتبق لدينا سوى 3 إصابات يمكن أن نقول إنها حرجة".

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