اللقطات الأولى لحادث حافلة نادي مولودية البيض (صور)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداولت وسائل إعلام جزائرية، اللقطات الأولى من الحادث الخطير، الذي تعرضت له حافلة فريق نادي مولودية البيض، خلال توجهها إلى ولاية تيزي وزو، التي كان مقرراً استضافتها مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل بالدوري الجزائري، غداً الجمعة.

وكان الحادث أسفر عن 3 حالات وفاة، لمساعد المدرب خالد مفتاح، وحارس المرمى زكرياء بوزياني، بالإضافة إلى سائق الحافلة عز الدين بن شاقور.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لأسر ضحايا نادي مولودية البيض، وكتب تبون عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيّض.، وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعزّي كل محبيّ الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمان حماد، بتعازيه لأسر الضحايا، وقال حماد في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح، نادي مولودية البيض".

وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إيقاف النشاطات الكروية إلى أجل غير مسمى، حيث أصدر بيانًا، جاء فيه: "على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، عقب الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض سهرة الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وأسفر عن وفاة شخصين، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجميد كل النشاطات الكروية المقررة نهاية هذا الأسبوع عبر كل القطر الوطني، على كل المستويات وفي مختلف الفئات وتأجيلها إلى تاريخ لاحق".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز