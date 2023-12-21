بعد فاجعة الحافلة.. مولودية البيض: نحتاج 6 أشهر للتعافي من الصدمة

المصدر: البيان

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قال جمال بسايح، نائب رئيس مولودية البيض، إن الكلمات لا يمكن أن تصف حجم الكارثة التي ألمت بفريقه، مؤكداً أنهم بحاجة إلى 6 أشهر على الأقل للتعافي من الصدمة.

وأضاف بسايح في تصريحات صحفية "في البداية أترحم على كل الأحبة الذين فقدناهم في هذا الحادث الأليم، صراحة الأمور أصبحت لا تطاق، فهناك فرق في الجزائر وصلت إلى حد السماء بأموالها، وأخرى لا ما زالت تعاني تحت الأرض".

وواصل: "من غير المعقول أن يحضر الفريق لمباراته في البيض، وبعدها ينطلق في المساء عبر رحلة برية بالحافلة لكي يضمن الوصول صباح الخميس إلى مدينة تيزي وزو".

وكشف نائب الرئيس، أن إدارة النادي كانت حريصة على نقل الفريق جواً إلى تيزي وزو، رغم الضائقة المالية، لكنها تفاجأت بإلغاء الرحلة في آخر لحظة من قبل الخطوط الجزائرية، الأمر الذي جعلها تقرر التنقل براً.

وختم: "بعثة الفريق تنقلت الأسبوع الماضي إلى خنشلة، في رحلة شاقة دامت 28 ساعة ذهابًا وإيابًا، هل هذا معقول؟ إنه ظلم حقيقي لهذا النادي".

وتعرضت حافلة فريق نادي مولودية البيض، الأربعاء، لحادث سير خطير، خلال توجهها إلى ولاية تيزي وزو، التي تحتضن مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل بالدوري الجزائري للمحترفين، بعد غد الجمعة، وأسفر الحادث، عن 3 حالات وفاة، لمساعد المدرب خالد مفتاح، وحارس المرمى زكرياء بوزياني، بالإضافة إلى سائق الحافلة عز الدين بن شاقور.

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