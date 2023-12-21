بعد الفاجعة التي ألمت بنادي مولودية البيض.. إيقاف جميع النشاطات الرياضية في الجزائر

المصدر: البيان

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، إيقاف جميع النشاطات الرياضية إلى إشعار آخر، بعد الفاجعة التي ألمت بنادي مولودية البيض.

وتعرضت حافلة نادي مولودية البيض الجزائري، سادس الدوري الجزائري للمحترفين، لحادث مرور خطير، إثر انقلابها خلال سفرية الفريق إلى ولاية تيزي وزو، لخوض مواجهة شبيبة القبائل.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وتعرض عدد من اللاعبين لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأمر رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي، بتعليق جميع المنافسات الكروية في البلاد، إلى إشعار آخر، تضامناً مع نادي مولودية البيض.

بدوره، قدم وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق حماد، تعازيه لأسرة نادي مولودية البيض، وعائلات الضحايا، وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان عبر منصة "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهما بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح".

وأضاف البيان: "أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة فريق مولودية البيض، ولعائلات الضحايا، راجيا من الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن السلوان".

من جهته، أصدر الاتحاد الجزائري بيانًا، أعلن فيه تأجيل حفل قرعة كأس الجزائر، الذي كان مقرراً له، الثلاثاء المقبل، إلى أجل غير مسمى.

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