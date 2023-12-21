كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي وطموح لقب جديد

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مانشستر سيتي تخطى أوراوا رد دايموندز الياباني بثلاثية نظيفة | أ ف ب

دبي - وام

يحمل فريق مانشستر سيتي على عاتقه كسر قاعدة «إخفاق الأندية الإنجليزية» في تحقيق اللقب بظهورهم الأول عبر تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك بعد تأهله إلى نهائي النسخة الـ20 من البطولة، والمقامة منافساتها حالياً بمدينة جدة السعودية.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، في أول مشاركة له، لملاقاة فريق فلومينينسي البرازيلي غداً الجمعة، بعد فوزه على أوراوا رد دايموندز الياباني 3 - 0 في مباراة نصف النهائي. ولم يسبق لفلومينينسي أيضاً تحقيق لقب هذه البطولة، علماً بأن هذه هي مشاركته الثالثة فيها، وقد تأهل للنهائي بفوزه على الأهلي المصري 2 - 0 في نصف النهائي. وعلى مدار الـ 19 نسخة الماضية من البطولة، فاز بالبطولة 11 نادياً، ويعد نادي ريال مدريد الإسباني، هو النادي الأكثر تتويجاً بـ 5 بطولات.

مانشستر سيتي تخطى أوراوا رد دايموندز الياباني بثلاثية نظيفة

أ ف ب

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