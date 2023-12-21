الجزائر .. وفاة حارس مرمى مولودية البيض ومدربه المساعد في حادث مروري

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ذكرت تقارير اخبارية الأربعاء أن زكريا بوزياني حارس مرمى مولودية البيض المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم إضافة إلى مدربه المساعد خالد مفتاح توفيا في حادث مروري.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في مدينة السوقر ولاية تيارت غرب الجزائر حين كان وفد مولودية البيض متجه نحو مدينة تيزي وزو استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.

وقال رئيس مولودية البيض عبد القادر دحماني لمحطة (الهداف) "حافلة وفد الفريق انقلبت وهناك وفاة للاعب في صفوف الفريق".

ورغم أن دحماني لم يذكر اسم اللاعب فإن مصادر إعلامية أخرى قالت إن بوزياني ومفتاح وسائق الحافلة توفوا في الحادث أيضا في حين هناك اصابات أخرى متفاوتة الخطورة في صفوف الفريق.

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