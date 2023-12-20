عمر السومة خارج قائمة سوريا في نهائيات كأس آسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلَت القائمة الأولية لمنتخب سوريا التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في كرة القدم من نجم الهجوم المخضرم عمر السومة، بحسب ما أعلن الاتحاد السوري للعبة الأربعاء في حسابه على موقع فيسبوك.

وإلى السومة (34 عاماً)، لاعب العربي القطري، شهدت قائمة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر غياب مهاجم الشرطة العراقي محمود مواس، عن البطولة التي تستضيفها قطر بدءاً من 12 يناير المقبل. وضمت القائمة 33 لاعباً سيتم اختيار 26 منهم للقائمة النهائية.

وضمت القائمة 33 لاعباً سيتم اختيار 26 منهم لخوض النهائيات القارية.

وفي غياب السومة (21 هدفاً في 40 مباراة دولية)، يعوّل "نسور قاسيون" على عمر خريبين (شباب الأهلي الإماراتي) وعلاء الدين دالي (نفط ميسان العراقي).

كما استدعى كوبر المهاجم الكولومبي من أصول سورية بابلو صباغ، لاعب الوسط خليل الياس المحترف سابقاً مع سان لورنسو الأرجنتيني والمدافع أيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد.

وتخوض سوريا وديتين ضد قرغيزستان وماليزيا الشهر المقبل في دبي والدوحة توالياً، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا حيث وقعت في مجموعة تضمّ أستراليا وأوزبكستان والهند.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز