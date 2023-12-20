خروج طارق حامد رسمياً.. ثنائي «الأزمة» وفتوح في قائمة مصر استعداداً لأمم أفريقيا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القوائم المبدئية للمنتخبات التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وشهدت القائمة المبدئية وُجود ثنائي الزمالك البعيد عن المشاركة أحمد فتوح والحارس محمد صبحي، بجانب عبد الله السعيد نجم بيراميدز رغم اعتزاله دولياً.

وغاب عن القائمة طارق حامد بعد اعتزاله دولياً، بينما تواجد ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات أبطال الأزمة الأخيرة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اللذين اُسْتُبْعِدَا من مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي ومحمد عواد (الزمالك) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمود جاد (المصري) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

خط الدفاع: علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ (بيراميدز) - محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق (الأهلي) – حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد رمضان ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا) – عمر كمال (فيوتشر) – حسين السيد (المصري) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) – محمد النني (أرسنال الإنجليزي) – سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي) - إمام عاشور – حسين الشحات – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" ونبيل عماد "دونجا" (الزمالك) – مهند لاشين وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حمادة (المصري) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (زد) – محمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - أحمد حسن كوكا (بينديكسبور التركي) - محمود كهربا (الأهلي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أحمد ريان (سيراميكا كليوباترا) - محمد شريف (الخليج السعودي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي) - أحمد أمين (إنبي).

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