الأحمر بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

المصدر: البيان

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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

واستهل الأهلي مسيرته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2023 بالفوز 1/3 على اتحاد جدة، الجمعة الماضي، ليصعد إلى قبل نهائي البطولة العالمية، ويضرب موعداً نارياً مع فلومينينسي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهربا"

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