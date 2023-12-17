«فيفا» يرفض طلب الأهلي المصري بارتداء القميص رقم «72» خلال الإحماء

المصدر: وكالات

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تلقت بعثة فريق الأهلي المصري المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الفريق قميصا يحمل الرقم (72) أثناء فترة الإحماء.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم أن فيفا أكد في خطابه أن ارتداء لاعبي الفريق قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة السعودي يخالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

وقامت بعثة الأهلي بالرد على فيفا بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء رقم 72، لكن فيفا أكد أن الفريق المصري سيتعرض لعقوبات حال مخالفته اللوائح.

يُذكر أن القميص رقم "72" يرمز إلى جماهير الأهلي الذين راحوا ضحية الشغب خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي في الدوري المحلي في أول فبراير عام 2012.

واستهل الأهلي مسيرته في النسخة الحالية للمونديال بالفوز 3 / 1 على اتحاد جدة، أول أمس الجمعة، ليصعد للدور قبل النهائي في البطولة، ضاربا موعدا ناريا مع فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب كأس ليبرتادوريس، الخاص بأندية أمريكا الجنوبية، غدا الاثنين.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في يونيو الماضي.

ويطمح نادي القرن في أفريقيا للصعود للمباراة النهائية في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبق له الحصول على الميدالية البرونزية في البطولة أعوام 2006، 2020، 2021.

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