منتخب الجزائر يستعد لبطولة أفريقيا بمواجهة توجو وبورندي وديا في لومي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة لومي عاصمة توجو في الفترة من الأول إلى 10 يناير المقبل، تحسبا لمشاركته في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

ويستهل منتخب الجزائر، حامل اللقب الإفريقي مرتين (1990 و2019)، مشواره في المجموعة الرابعة بملاقاة أنجولا يوم 15 من الشهر المقبل على ملعب " السلام" بمدينة بواكي، على أن يواجه منتخبي بوركينافاسو وموريتانيا على نفس الملعب يومي 20 و23 من ذات الشهر على الترتيب.

وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، أن " الخضر" سيلاقون وديا كلا من توجو يوم الجمعة 5 يناير، ثم بورندي يوم الثلاثاء التاسع من نفس الشهر.

ولفت المصدر إلى أن البعثة الجزائرية ستلتحق بمدينة بواكي يوم 10 من الشهر المقبل تحسبا للمواجهة الأولى أمام أنجولا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز