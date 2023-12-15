الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية نظيفة في مرمى الوحدة

المصدر: وكالات

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عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة بفوزه 2-صفر على ضيفه الوحدة في الجولة 17 من المسابقة، بينما واصل الشباب سلسلة نتائجه السلبية وتعادل مع الفتح 1-1.

وتمكن الهلال من الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض بفضل هدفي سعود عبد الحميد وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 20 و80 من زمن المباراة على الترتيب.

وجاء هدف الظهير الأيسر للهلال بعد تمريرة بينية من روبن نيفيز اخترقت دفاع الوحدة لتصل إلى عبد الحميد الذي قابل الكرة بتسديدة قوية أمام المرمى.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل هدف الهلال الثاني بعد عرضية من مالكوم داخل منطقة الجزاء، قابلها المهاجم الصربي بضربة رأس ليسكن الكرة الشباك رغم الرقابة الدفاعية.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، واصل الشباب نتائجه المتراجعة واكتفى بالتعادل 1-1 مع الفتح، ليصل إلى المباراة الخامسة على التوالي دون فوز في الدوري المحلي.

وفاز ضمك على الرائد 1-صفر بفضل هدف جورج كيفن نكودو الذي جاء في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

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