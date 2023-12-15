مونديال الأندية.. ليون يتصدر أعلى معدل أعمار للاعبين .. والأهلي "شباب"

المصدر: وكالات

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يتصدر فريق "ليون المكسيكي" أعلى معدل أعمار للاعبين المشاركين في مونديال الأندية لكرة القدم، المقام حاليا في مدينة جدة السعودية، فيما يعد لاعبو "النادي الأهلي" الأقل في معدل الأعمار.

وتقام حاليا منافسات البطولة في مدينة جدة السعودية بمشاركة 7 هي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي “المستضيف”، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاف، وفلومنينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وطبقا لاحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين يأتي فريق ليون المكسيكي في قائمة أعلى معدل لأعمار اللاعبين بـ28.5 عاما، يتصدرهم كل من الحارسين، رودلفو كوتا، والفونس بلانو بـ36 عاما، فيما يعد أوسكار فيلا "22 عاما" الأقل عمرا.

ويأتي ثانيا فريق فلومينيسي البرازيلي بمعدل أعمار 28 عاما، ويتصدر قائمة الأكبر عمرا، الحارس فابيو 43 عاما، فيما يأتي كوا الياس كأقل اللاعبين عمرا بـ17 عاما.

وثالثا يأتي فريق أوروا الياباني بمعدل 27.8 عام، ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين عمرا، كل من الثنائي شينزو كوروكي، وشوسوكا بـ37 عاما، بينما يعد هاروكي كوموري الأقل بـ17 عاما.

ويحل فريق الاتحاد السعودي رابعا بمعدل 27.7 عام، ويعد لاعبه عمر هوساوي الأكبر بـ38 عاما، و مروان الشافعي الأقل عمرا بـ19 عاما.

وخامسا يأتي فريق مانشستر سيتي بمعدل أعمار 27.2 عام، ويعد الحارس سكوت كارسون الأكبر عمرا بـ 38 عاما، و ريكو لويس الأقل عمرا بـ19 عاما.

ويأتي سادسا فريق" أوكلاند سيتي" النيوزلاندي، بمعدل 26.6 عام، ويعد تاكويا لواتا أكبر لاعبيه بـ40 عاما،بينما يعد كل من آدم بيل، وريان دي فيرس الأصغر في قائمة الفريق بعمر 19 عاما.

وسابعا يأتي فريق الأهلي المصري، بنفس المعدل، ويتصدر قائمة أعلى اللاعبين عمرا، أنتوني مودست بـ35 عاما، فيما يعد كريم الدبيس 22 عاما الأقل عمرا في قائمة الفريق المشاركة.

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