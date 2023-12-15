يغيب 6 أسابيع.. شكوك حول لحاق مزراوي بأمم إفريقيا والاستقرار على بديله

المصدر: البيان

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تعرض المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ لإصابة خطيرة أثناء مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، قد تؤدي إلى حرمانه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب بلاده المغرب، لكن اللاعب يأمل في استعادة لياقته ويتمسك بفرصة المشاركة.

وسيكون بايرن ميونخ، مجبراً على التخلي عن الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي في آخر مباراتين للفريق بالدوري الألماني هذا العام على الأقل، فقد أوضح بايرن في بيان، أن كومان أصيب بتمزق في عضلة الساق اليمنى خلال الفوز على ال يونايتد (1-0)، وأضاف البيان أن الفحوصات الطبية التي أجراها القسم الطبي بالنادي أظهرت أيضا إصابة مزراوي بتمزق في عضلة الساق اليسرى.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض آخر مباراتين هذا العام، عندما يستضيف شتوتجارت في مباراة قمة بالدوري الألماني الأحد المقبل، وبعدها يحل ضيفا على فولفسبورج يوم الأربعاء.

لم تكن هناك أي علامات على إصابة المدافع المغربي خلال الشوط الأول للمباراة، غير أن مدرب بايرن توماس توخل قام بتدبيل مزراوي في الاستراحة بين الشوطين وأحل محله كونراد لايمر، وبقي مزراوي بعض الوقت في غرفة تبديل الملابس، لكن بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، توجه نحو مقاعد البدلاء وهو يعرج.

وفي بيانه لم يذكر بايرن ميونخ المدة التي سيغيب فيها الثنائي عن الملاعب، لكن موقع "تريبونا.كوم" نقل عن مصادر أن كومان سيغيب لنحو 3 أسابيع على أن يعود مع بداية النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي، فيما يعتبر التمزق العضلي في ربلة الساق أكثر خطورة ومن المتوقع أن يغيب نصير مزراوي 6 أسابيع على الأقل، مما يعني أنه لن يكون متاحا للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، التي تقام في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير والثاني من فبراير 2024.

وبحسب معلومات موقع "سبورت 1" الألماني فإن المدافع المغربي لم يلغ حتى الآن مشاركته في كأس أفريقيا رغم الإصابة، وحتى لو كانت الفرص ضئيلة، فإنه يأمل في استعادة لياقته في الوقت المناسب.

لاعب ريال مدريد ضمن خيارات تعويض مزراوي في الكان

وأكد مصدر قريب من الجهاز الفني لمنتخب المغرب، أن وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس وضع في حساباته تعرض أي لاعب للإصابة، قبل الظهور في النسخة الجديدة من كأس الأمم الإفريقية.

وبحسب موقع "كورة"، فإن ذلك كان سببًا لإرسال الركراكي قائمة المنتخب المغربي الموسعة لـ “كاف"، والتي شملت 50 لاعبًا/ ولفت إلى أن الركراكي وضع جميع السيناريوهات لاحتمال غياب أي من لاعبيه الأساسيين، ومن بينهم نصير مزراوي الذي أكدت تقارير ألمانية غيابه عن الكان، بعد إصابته بربلة الساق، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وحاجته لفترة راحة من 6 أسابيع.

وأوضح المصدر أن الركراكي وضع في كل مركز من 3 لـ 4 لاعبين، وتقدم هذه الخيارات في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله مزراوي، اللاعب آدم ماسينا المحترف في أودينيزي الإيطالي، الذي شارك في نسخة الكاميرون 2021، قبل أن تغيبه جراحة الأربطة عن المونديال.

وتابع: "هناك أيضا يحيي عطية الله لاعب الوداد، الذي شارك في المونديال أساسيًا بـ 3 مباريات، وبديلًا لمزراوي في البقية، ولكن المفاجأة تمثلت في يوسف الخديم لاعب ريال مدريد الناشئ، والذي مدد عقده مع الملكي مؤخرًا حتى 2028".

وأتم: "الركراكي لن ييأس من اصطحاب مزراوي، حتى إذا تغيب عن أولى المباريات، كما أنه وضع البدائل المناسبة لتعويضه".

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