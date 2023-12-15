الوحدة والزمالك وجهاً لوجه.. 3 فرق عربية في استضافة أبو ظبي يناير المقبل

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك نادي الوحدة ببطولة ودية تستضيفها أبو ظبي، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل.

وتجمع هذه البطولة كل من الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري بجانب نادي الوحدة، وتقام مبارياتها على إستاد آل نهيان.

ومن المقرر أن تقام أول مباراتين بين الاتفاق وأم صلال، والوحدة والزمالك، 20 يناير المقبل.

وعقد صباح اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة بأبوظبي، شهد حضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وصرح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قائلاً إن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خاصة وأن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة.

وأوضح سليمان أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة التوقف الدولي، بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

جدول مباريات البطولة الودية

السبت 20 يناير

الاتفاق x أم صلال

6:15 بتوقيت الإمارات

الوحدة x الزمالك

8:30 بتوقيت الإمارات

الأربعاء 24 يناير

الخاسر من اللقاء الأول x الخاسر من اللقاء الثاني

4:30 بتوقيت الإمارات

الفائز من اللقاء الأول x الفائز من اللقاء الثاني

7:30 بتوقيت الإمارات

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز