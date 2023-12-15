الاتحاد والأهلي.. «قمة عربية» تشعل منافسات ربع نهائي «مونديال الأندية»

المصدر: جدة - وام

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يتطلع اليوم كل من اتحاد جدة السعودي، والأهلي المصري للذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، حينما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الدور ربع النهائي، ليتأهل الفائز لمواجهة فلومنينسي البرازيلي بنصف النهائي. وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي، الذي يشارك للمرة التاسعة وهو رقم قياسي للمشاركة العربية في البطولة.

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