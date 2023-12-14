الساحر ماكسيمين يصنع ثلاثة أهداف في فوز كبير للأهلي على الفيحاء

المصدر: وكالات

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قدم الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين ثلاث تمريرات حاسمة وسجل فراس البريكان هدفين في فوز كبير للأهلي 4-صفر على مضيفه الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفع فريق المدرب ماتياس يايسله رصيده إلى 34 نقطة من 17 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق بعشر نقاط عن الهلال المتصدر وثلاث نقاط عن النصر ثاني الترتيب.

وتجمد رصيد الفيحاء، الذي تلقى أربعة أهداف للمباراة الثالثة تواليا في الدوري، عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وأرسل سانت-ماكسيمين تمريرة عرضية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 11 حولها البريكان برأسه قبل أن يتوغل لاعب نيوكاسل يونايتد السابق من الجانب الأيسر ويمهد الكرة لزميله علي مجرشي الذي سجل بضربة رأس أيضا ليجعل النتيجة 2-صفر بعد 17 دقيقة من اللعب.

ومن محاولة نادرة لصاحب الأرض، أبعد مدافع الأهلي روجر إيبانيز تسديدة سلطان مندش من على خط المرمى قبل أن يعلن الحكم وجود تسلل في بداية اللعبة على الفيحاء.

وأجهض لاعبو الأهلي فرصة هجمة مبكرا للفيحاء ليتبادل البريكان الكرة مع سانت-ماكسيمين ويسجل مهاجم السعودية الهدف الثالث بعد نصف ساعة من اللعب.

وسجل رياض محرز الهدف الرابع قرب نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها فرانك كيسي.

وقدم الأهلي عرضا واثقا بعد الاستراحة بسبب تقدمه بفارق كبير واستحوذ على الكرة في وسط الملعب معتمدا على التمريرات القصيرة والسريعة.

وأبعد فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء تسديدة محرز من ركلة حرة من مدى بعيد في الدقيقة 62 قبل أن يظهر إدوار مندي حارس الأهلي ويستحوذ على الكرة من المهاجم فاشيون ساكالا وهو يحاول مراوغته بعد انفراد.

وقدم جابري بييجا فرصة على طبق من ذهب للبديل روبرتو فيرمينو لكنه سدد من مدى قريب أعلى العارضة ليفوت فرصة الهدف الخامس للأهلي قرب النهاية.

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