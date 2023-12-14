سقط بهدف أمام المصري.. الزمالك يعود لطريق الهزائم ويتراجع للمركز الـ 11

المصدر: وكالات

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عاد الزمالك لطريق الهزائم من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،بعدما تجرع الخسارة الثالثة له هذا الموسم بالهزيمة 1-صفر أمام مضيفه المصري البورسعيدي ليتراجع للمركز 11 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإهدار الفرص، والتي كان أبرزها ركلة جزاء للمصري أضاعها لاعبه التونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة 31.

وتقمص غيلاس قناوي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المصري الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين، عند 11 نقطة، ليظل في المركز الحادي عشر، بفارق 6 نقاط خلف الصدارة.

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