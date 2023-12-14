غدا الاتحاد والأهلي .."قمة عربية" تُشعل منافسات ربع نهائي مونديال الأندية

المصدر: وام

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يتطلع غدا كل من اتحاد جدة السعودي، والأهلي المصري للذهاب بعيدا في كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، حينما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الدور ربع النهائي، ليتأهل الفائز لمواجهة فلومنينسي البرازيلي بنصف النهائي.

كما يلتقي بالمواجهة الثانية للدور نفسه ليون المكسيكي مع أوراوا الياباني على ملعب مدينة عبد الله الفيصل الرياضية، ليتأهل الفائز لمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره بمشاركته الثانية في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي، الذي يشارك للمرة التاسعة وهو رقما قياسيا للمشاركة العربية في البطولة.

وتقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة كل من مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاف، وفلومنينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي (المستضيف) .

وسبق للاتحاد السعودي أن فاز على الأهلي المصري مرة واحدة في كأس العالم للأندية بنسخة 2005، بهدف دون مقابل وكانت هي المرة الأولى التي يشارك الاتحاد بكأس العالم للأندية.

وينتظر الفرنسي كريم بنزيمه لاعب اتحاد جدة تحقيق رقما قياسيا خلال المباراة في حال تسجيله لهدفين، ليصل رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ويتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، حيث يتساوى بنزيمه حاليا في عدد الأهداف ( 5)، مع كل من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وسيزار ديلجادو، وذلك بعد هدفه في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي.

كما يتطلع الأهلي المصري لتحقيق إنجازا جديدا في البطولة، وتخطي ما حققه سابقا بالتتويج بالميدالية البرونزية في 3 نسخ من البطولة.

ويأمل أيضا لاعبه حسين الشحات أكثر لاعبي الفريق مشاركة في البطولة، حيث خاض المنافسات من قبل مع العين، لتصل عدد مشاركاته إلى 12 مباراة في مونديال الأندية، طامحا بالوصول إلى 15 مباراة في حال بلوغ فريقه المباراة النهائية.

ولعب حسين الشحات مبارياته الـ 12 في 4 نسخ سابقة من مونديال الأندية، كانت الأولى مع العين بنسخة 2018، والثلاثة الأخرى مع الأهلي في نسخ 2021 و2022، 2023، وسجل خلالها 3 أهداف.

وفي اللقاء الثاني سيسعى ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، إلى الظهور بقوة في أول مباراة له بمونديال الأندية، حيث سيواجه اختباراً صعباً أمام الفريق الياباني أوراوا ريدز بطل آسيا، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة، وسبق له تحقيق الميدالية البرونزية في نسخة 2007.

وتلقى فريق ليون دفعة قوية بعد استعادة لاعب خط الوسط لوكاس روميرو، وكذلك الجناح صاحب الخبرة الكبيرة أنخيل مينا لياقتهما البدنية بشكلٍ كامل. في المقابل، سيخوض فريق أوراوا ريدز المباراة بدون قائد الفريق هيروكي ساكاي نظرا لإصابته في الركبة.

وقال نيكولاس لوبيز مهاجم فريق ليون:" هدفنا اجتياز مباراتنا الأولى في المونديال، والوصول بعيدا، نعلم جيدا أن الفوز سيؤهلنا لمواجهة مانشستر سيتي، وهذا دافع كبير.

وأكد ماريوس هيبروتن مدافع أوراوا الياباني أن فريقه لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين، ويلعب كمجموعة واحدة وهذا سر نجاحه دائما، وهو ما يسعى للعمل عليه خلال اللقاء.

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